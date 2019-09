Paura e preoccupazione sul volo Lamezia Terme-Berlino della compagnia Eurowings: turbolenze durante l’atterraggio, 8 i feriti, tra cui due italiani.

Paura e panico sul volo EW 8855 della compagnia low cost tedesca Eurowings, che da Lamezia Terme era diretto a Berlino – Tegel. Durante l’atterraggio nella capitale tedesca, una forte turbolenza ha provocato il ferimento di 8 passeggeri, di cui sei sono stati trasportati di urgenza in ospedale. Condizioni gravi per una donna, che non si trova però in pericolo di vita. A far trapelare le informazioni i Vigili del Fuoco del posto, che hanno atteso l’atterraggio in sicurezza del velivolo con 28 uomini , sei mezzi e due ambulanze per il trasporto nell’ospedale più vicino. Tra i feriti, ci sono anche due italiani residenti in Germania.

Turbolenze sul volo Lamezia-Berlino, ecco cosa ha provocato il ferimento dei passeggeri

Il volo EW 8855 partito da Lamezia Terme ieri e diretto a Berlino, ha incontrato una forte turbolenza durante la manovra di atterraggio, che è costata il ferimento di 8 passeggeri, di cui una donna in gravi condizioni. Tra i feriti anche due italiani. Ma cosa ha provocato il ferimento degli 8 passeggeri? Secondo le notizie trapelate dalla Dpa e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, le persone ferite non indossavano le cinture di sicurezza, cosa invece raccomandata soprattutto durante le manovre di decollo e atterraggio. Tra i feriti, anche tre persone tra steward e hostess, che con ogni probabilità sarebbero intervenuti per aiutare i passeggeri in difficoltà.

Le 8 persone ferite sarebbero state ‘sballottate’ dai vuoti d’aria e dai movimenti incontrollati del velivolo, sottoposto alle correnti della turbolenza. L’aereo è atterrato in sicurezza intorno alle 17:00, con un po’ di ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove sono stati sottoposti a tutte le cure del caso. Nessuno di loro, fortuatamente, si trova in pericolo di vita.

