Verissimo, anticipazioni ospiti prima puntata: arriva da Silvia Toffanin un’ospite davvero speciale, è il personaggio del momento e tutti aspettano le sue parole.

Una nuova emozionante edizione di Verissimo sta per tornare su canale 5. Al timone del talk del sabato pomeriggio sempre lei, la bellissima Silvia Toffanin, alla sua tredicesima stagione nel programma. E’ lei la padrona di casa, che con la sua dolcezza e sensibilità accoglie e intervista tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, portandoli a raccontarsi ed emozionarsi insieme a lei. Dopo aver rifiutato la conduzione di altri importanti programmi di Mediaset, Silvia è tornata a lavorare per Verissimo, e a pochi giorni dalla prima puntata stanno venendo fuori i nomi dei primi ospiti che si siederanno davanti a lei. Tra questi, un personaggio attesissimo, che il pubblico non vede l’ora di ascoltare: ecco chi è.

Verissimo, tra gli ospiti della prima puntata un personaggio attesissimo: ecco chi è

Verissimo sta per tornare. Il 14 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del programma, che vedrà tanti incredibili ospiti pronti a farsi intervistare da Silvia Toffanin. Tra questi, spunta un nome davvero di eccellenza: si tratta di Giulia De Lellis. L’influencer romana è sicuramente il personaggio del momento, sia per il suo lavoro nel mondo della moda, sia per l’uscita imminente del suo primo libro, dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’, che racconta della sua rottura con Andrea Damante e soprattutto della sua rinascita dopo questa grande delusione d’amore.

Il pubblico freme e non vede l’ora di conoscere i dettagli della storia tra Giulia e Damante, e sicuramente l’ospitata a Verissimo sarà l’occasione giusta, insieme a quella di Domenica In il giorno dopo, per sapere qualcosa in più sulla ex coppia, ma anche sull’attuale storia d’amore tra la De Lellis e Andrea Iannone, che sta facendo altrettanto sognare i fan. Tutto pronto dunque, non resta che aspettare sabato per conoscere nuove succulente anticipazioni sul libro di Giulia e tanti dettagli sulla sua vita privata e amorosa.

