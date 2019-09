Temptation Island Vip Anticipazioni, un video di Chiara Esposito sconvolge il suo fidanzato Simone Bonaccorsi: ecco cosa ha visto.

Temptation Island Vip ha preso il via. E la partenza è stata decisamente col botto. Sin dalla prima puntata i colpi di scena nel reality dei sentimenti non sono mancati. Le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest’anno sono davvero cariche. E, tra quelle più chiacchierate, c’è sicuramente quella formata da Chiara Esposito e il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi. Bellissimo, effettivamente, ma non abbastanza da convincere la sua Chiara a non guardarsi attorno. Durante la prima puntata Simone ha dovuto vedere molti video riguardanti la sua fidanzata. E le anticipazioni sulla seconda puntata non promettono bene per lui…Date un’occhiata!

Anticipazioni Temptation Island Vip, nuovo video di Chiara per Simone: cosa è successo?

Caro Simone, brutte notizie per te. Altri video in arrivo per il più bello d’Italia. Cos’avrà combinato stavolta la sua bella Chiara. A giudicare dalle facce degli altri fidanzati nel pinnettu, le immagini devono essere davvero preoccupati. Tutti sembrano essere davvero sconvolti, non solo Simone. Ecco un video tratto dalla prossima puntata di Temptation Island Vip. Non guardatelo se non amate gli spoiler:

Ebbene sì, un nuovo pinnettu per Simone. Il che vuol dire nuovo video riguardante la sua fidanzata Chiara. Durante la prima puntata abbiamo visto la bellissima ex valletta dell’Eredità particolarmente a suo agio nel villaggio dei single. Il suo ‘preferito’ sembra essere Fabrizio, ma Chiara si mostra molto socievole con più di un tentatore. Insomma, Simone è geloso. Ma cosa ci aspetterà nella prossima puntata? A giudicare da questo video, la situazione si farà ancora più complicata! Non ci resta che attendere lunedì per scoprire cosa avrà visto Bonaccorsi nel pinnettu!