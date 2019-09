Barbara D’Urso, clamorose novità in arrivo: cosa sono Domenica Alive e Dna? Scopriamolo insieme.

È partita alla grande lunedì 9 settembre con Pomeriggio 5. Ma Barbara D’Urso non ha alcuna intenzione di fermarsi. E così, tra qualche giorno, ripartirà con i suoi altri due programmi di successo, Domenica Live e Live Non è La D’Urso. Quest’anno, entrambi andranno in onda di domenica. Ma non è questa l’unica novità che vedremo nelle trasmissioni di Barbarella. Vi sveliamo due indizi: Domenica Alive e Dna… Siete curiosi di sapere di che si tratta? Ve lo diciamo noi!

Barbara D’Urso, Domenica Alive e Dna, le nuove rubriche di Domenica Live e Live Non è l d’Urso

Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. Quest’anno, Carmelita di domenica si farà addirittura in due. Prima Domenica Live, dopo Live non è la D’Urso. Giusto il tempo di cambiare il vestito, e la D’Urso tornerà in onda anche la domenica sera. Il talk Live non è la D’Urso sarà infatti trasferito dal mercoledì all’ultimo giorno della settimana. Ma non sarà questa l’unica nuova sfida che affronterà Barbarella. Ci sono due clamorose novità che riguardano proprio i due programmi della domenica. A Domenica Live ci sarà Domenica Alive: no, non è uno scioglilingua. Sarà uno spazio dedicato alle esibizioni di personaggi che reinterpreteranno in maniera originale video clip musicali o musical. A rivelarlo è stata proproo la padrona di casa, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sarà una specie di torneo”. Ma non è tutto. Anche Live avrà la sua grande novità. Un nuovo spazio chiamato Dna: “Come è accaduto a Paola Caruso, daremo la possibilità a tante ragazze adottate di conoscere la propria madre biologica. Abbiamo ricevuto tante richieste: le aiuteremo con i massimi esperti di Dna e il supporto di Paola e sua madre”. Insomma, non ci resta che attendere domenica 15 settembre per scoprite tutte le incredibili novità targate Barbara D’Urso!