Vieni da Me, il clamoroso messaggio di Caterina Balivo su Instagram

Vieni da Me, Caterina Balivo Instagram: l’importante messaggio dopo le prime puntate del programma.

Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da Me, il programma di punta del pomeriggio della Rai, ha ricominciato la sua maratona televisiva con il programma che dalle 14 alle 15:30 circa tiene incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Il programma di Caterina Balivo vede susseguirsi nel suo studio diversi ospiti che raccontano alla padrona di casa alcuni lati della loro vita secondo un format piuttosto chiaro. O la cassettiera, in cui troviamo gli ospiti aprire dei cassetti che contengono degli oggetti legati alla loro vita e poi parlarne. Oppure le domande al buio, l’emoticon e l’intervista piccante. Sono tutti modi per andare a conoscere personaggi dello spettacolo che piano piano regalano emozioni al pubblico a casa.

Instagram, Caterina Balivo ringrazia i fan di Vieni da Me

Va detto che Caterina Balivo è inoltre di una bellezza pazzesca perché in uno dei uno degli ultimi post pubblicati su Instagram la vediamo seduta su una lavatrice all’interno degli Studi di Vieni da Me della RAI e, con fare piuttosto sensuale, indossando un abito zebrato verde e nero, ringrazia i fan per averla seguita e per il fatto avere tutto questo successo nelle prime puntate della nuova stagione del suo programma. Caterina scrive così su Instagram: “Oggi seduta sulla lavatrice di vieni da me vi saluto e vi ringrazio per ieri e però e per oggi di averci seguito. Ci vediamo domani con ancora tanti ospiti e tante storie da raccontarvi”. Si prospetta quindi una nuova stagione di Vieni da Me su Rai 1 piuttosto intensa e, le sue prime interviste come quella ad Alba Parietti hanno già fatto molto discutere. Vedremo quali ospiti arriveranno nei prossimi giorni e intanto godiamoci la bellezza di Caterina Balivo su Instagram.

