Catherine Spaak, il nuovo marito, chi è e il presunto flirt con Gino Paoli. Qual è la verità?

L’intervista con Catherine Spaak di oggi a Vieni da Me, 11 settembre, è stata particolarmente intensa e si sono affrontati molti discorsi diversi come quello inerente i suoi matrimoni e il presunto flirt con Gino Paoli che, però, non è mai stato confermato.

Catherine Spaak: “Ogni amore che finisce è una sofferenza”

La prima domanda riguarda i quattro matrimoni dell’attrice, l’ultimo nel 2013 e questi matrimoni sono arrivati a distanza di 10 anni l’uno dall’altro. “Come si vivono queste separazioni?” chiede Caterina e la Spaak risponde che la fine di un amore, come di qualsiasi cosa, è dolorosa, ma bisogna accettare che le cose cambiano e prepararsi a vivere le cose giorno per giorno senza rimpianti. Il primo matrimonio è stato quando lei aveva circa 16 anni e non era pronta nonostante fosse già incinta. “Mi ricordo che quando aspettavo mia figlia ero molto preoccupata, sognavo di partorire un gattino questo implica che ero impreparata e molto bambina”. Non si tratta di un incubo per l’attrice quindi, ma di non essere pronta. Il quarto matrimonio dura da otto anni e lui, Vladimiro, è un comandante di nave, molto schivo e riservato: “È più giovane di me, che scandalo eh” dichiara ironica la Spaak che oggi si sente molto innamorata oltre che legata al compagno da una amicizia che li fa giocare, ridere e vivere la vita come bambini.

Gino Paoli e Catherine Spaak: cosa c’è stato?

Alla domanda se ha mai avuto dei flirt con Gino Paoli la Spaak risponde di no. L’autore le scrisse due canzoni, Perdono e Io e Te, e Stefania Sandrelli le disse di aver avuto paura di una relazione, ma non successe mai nulla. Lei e la Sandrelli sono poi diventate molto amiche.

