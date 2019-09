Cecilia Rodriguez e Ignazio sposi? Il suocero ‘bacchetta’ Chechu

Cecilia Rodriguez e Ignazio sposi? Molti pensano che prima o poi anche la sorellina di Belén dirà di sì. Francesco Moser, futuro suocero, ha risposto così.

Cecilia Rodriguez e Ignazio sposi? Una data in realtà ancora non c’è, non esistono nemmeno le pubblicazioni. Ma visto che i due ragazzi non ne parlano, una prima risposta è arrivata da chi li conosce bene. Francesco Moser, ex campione del mondo di ciclismo, ha idee abbastanza chiare sul loro futuro. Ne ha parlato a ‘Storie Italiane’, intervistato da Eleonora Daniele. E ha svelato quella che sogna come location per il matrimonio del figlio. Solo una speranza, oppure dobbiamo pensare che la data sia più vicina di quanto non immaginiamo?

Cecilia Rodriguez e Ignazio sposi, la frecciatina del futuro suocero

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno coppia fissa da quasi due anni e il futuro suocero pensa che possa essere la volta buona per il figlio. Quindi Francesco Moser avanza una proposta: perché non celebrare il matrimonio a Trento, nella cappella sul terreno della famiglia? Solo un’idea, anche perché ammette candidamente che tanto sarà l’ultimo a sapere se si sposano veramente. Intanto però sta studiando ‘Chechu’ per capire se sia la ragazza giusta. In casa non sa fare nessun lavoro: “Quando viene qui prova a fare qualcosa, ma non è molto abituata a fare le faccende domestiche, imparerà… “. Intanto ha promesso che il prossimo anno darà una mano per l’orto.

E con i futuri consuoceri come va? Moser senior conferma che Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono stati a casa loro diverse volte. Hanno anche portato il piccolo Santiago con loro, ma Belén lui non l’ha mai vista. Però è contento di una cosa: Tra Cecilia e la nonna di Ignazio, Carla (sua mamma) è nato un bellissimo rapporto. E come sappiamo le nonne nelle famiglie patriarcali contano tanto. Il prossimo passo quindi sarà l’altare? Aspettiamo una conferma da diretti interessati che intanto però hanno altri progetti in testa.

