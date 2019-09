Chiara Ferragni torna a parlare del suo ex fidanzato dopo tanto silenzio

Chiara Ferragni torna a parlare del suo ex fidanzato: ecco le sue dichiarazioni arrivate dopo tanto, tantissimo silenzio

Chiara Ferragni è sempre al centro dei riflettori: la nota influencer aggiorna costantemente il suo profilo social per parlare con i suoi follower. Intanto, però, continua a fare business anche grazie al suo documentario. Un qualcosa che la fa addirittura piangere dall’emozione quando ne parla. Un documentario in cui si racconta a 360 gradi. E in cui parla anche del suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli. Già, direte: non ne parlava più ormai da parecchio… ebbene, nel documentario ha deciso di farlo e ci ha spiegato anche il perché.

Chiara Ferragni parla dell’ex fidanzato nel suo documentario

Ormai la relazione con Fedez sembra andare a gonfie vele. Si sono sposati ed hanno uno splendido figlio che amano tanto. Tuttavia, nel passato dell’uno e dell’altra ci sono degli ex fidanzati che inevitabilmente tornano a galla in alcuni racconti. Come è successo anche nel documentario che uscirà a breve. C’è già tanta curiosità su quello che verrà raccontato da Chiara, ma adesso che ci ha rivelato che dirà qualcosa anche sul suo ex, beh, allora tutto diventa magicamente imperdibile ed entusiasmante. Proprio nelle sue stories di Instagram, infatti, la influencer ha annunciato che nel suo documentario “Chiara Ferragni Unposted” si parlerà anche di lui. “Parlerò anche di lui – spiega Chiara in uno dei tanti video – Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto”.

E’ da tanto che non si ascoltava Chiara Ferragni parlare del suo ex fidanzato. Tempo fa avevano uno splendido rapporto: anche dopo essersi lasciati continuavano a gestire il legame egregiamente. Poi, tutt’ad un tratto, sui due ragazzi è calato il gelo. Chiara non ha mai più parlato di lui e tanto meno del perché il rapporto si sia ‘raffreddato’.

