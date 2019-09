Fabio Colloricchio e Violeta al Festival di Venezia: il gesto che fa discutere i followers che hanno inondato di commenti negativi il loro profilo Instagram

Continua a far discutere l’influencer Fabio Colloricchio con la sua nuova fidanzata Violeta Mangrinyan. Dopo lo scalpore del video in cui si vedevano i due che consumavano un rapporto sessuale davanti l’occhio delle telecamere dell’Isola dei Famosi spagnola, la coppia torna a sorprendere. Questa volta su Instagram. In particolare sul profilo di Fabio che è stato preso d’assalto dai followers che hanno commentato con indignazione.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Fabio Colloricchio e Violeta al Festival di Venezia: il gesto che fa discutere

Il video che vede protagonisti Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan è stato girato sulla scalinata del prestigioso Hotel Excelsior di Venezia. Durante il Festival del Cinema, indossando i loro elegantissimi abiti, si sono resi protagonisti di un episodio che i followers hanno definito volgare. Dopo la rottura con Nicole Mazzocato, e dopo il video hot di Supervivientes, Fabio è ormai sulla bocca di tutti.

L’influencer al termine di una presa e di un bacio appassionato, ha toccato il lato B di Violeta con molta forza. Un gesto che è stato ampiamente criticato dai followers in un contesto così elegante e raffinato come quello del Festival di Venezia: “Stai cadendo veramente in basso”, “Rasenti il volgare!”; “Che finezza, mamma mia. La sagra del cinghiale”; “Volgare allo stato puro”.

Insomma, i followers non gliene perdonano una. Intanto Fabio Colloricchio si vive la sua nuova storia d’amore senza importarsene più di tanto del parere degli altri e della sua ex Nicole.