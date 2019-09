Flavia Vento, retroscena sulla ‘storia’ con Leonardo Di Caprio: il bacio e…

Flavia Vento a Pomeriggio Cinque: il retroscena sulla ‘storia’ con Leonardo Di Caprio e quel bacio, ecco cosa è accaduto

Flavia Vento è stata ospite oggi, 11 settembre 2019, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. C’erano tanti altri ospiti con lei, tra cui anche Giovanni Ciacci che, con una battuta, ha aperto un argomento abbastanza ‘caldo’ per la showgirl lì presente. Flavia, all’inizio, non voleva rilasciare dichiarazioni sulla vicenda. Si tratta di qualcosa che è accaduto 20 anni fa, come spiega lei stessa, ma poi… sappiamo come sono quelli di Pomeriggio Cinque: se vogliono sapere una cosa, la sanno. E, in effetti, il comportamento di Flavia Vento ci ha lasciato intendere che si poteva rispondere in maniera affermativa alla domanda di Barbara D’Urso: “Hai baciato Leonardo Di Caprio?”

Pomeriggio Cinque, Flavia Vento rivela il suo retroscena a Barbara D’Urso: il bacio a Leonardo Di Caprio

Pomeriggio Cinque è tornato. Ed è tornato alla grande. Il programma di Barbara D’Urso continua ad essere una enorme attrazione per il pubblico del pomeriggio. Il caffeuccio, come lo chiama ‘Carmelita’, è sempre lì pronto per lei. Tutte le signore, le mamme, le casalinghe, e magari anche qualche uomo, sono tutti lì ad aspettare che Barbara gli strappi qualche sorriso.

Stavolta, la patata bollente è capitata a Flavia Vento. E’ arrivata la domanda da un momento all’altro in seguito ad una battuta di Giovanni Ciacci che parlava di un ipotetico fidanzato della Vento. Di lì in poi le domande si sono susseguite a raffica. Barbara D’Urso non le ha lasciato scampo e lei non ha potuto tirarsi indietro: “E’ una cosa successa vent’anni fa. Non posso parlare di questo, non posso rispondere”, poi alla fine quando tutti l’hanno detto chiaramente lei non ha potuto negare ed ha ribattuto: “Infatti da quel momento poi sono diventata casta, non a caso”. Insomma, è riuscita ad uscirsene con una battuta.

