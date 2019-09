Francesco Monte si giustifica per la gaffe della ‘miss’, dimenticando la sua ex Giulia Salemi: ‘Lapsus. Ecco le sue parole.

Francesco Monte sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Una grande opportunità per il bel pugliese, che avrà la possibilità di dimostrare a tutti il suo talento, oltre all’innegabile bellezza. Ma proprio a pochi giorni dall’inizio dello show di Rai Uno, l’ex tronista, attraverso una domanda di GossipeTV, è ritornato sull’argomento più chiacchierato del momento: la rottura con Giulia Salemi I fan della coppia non sembrano proprio rassegnarsi alla fine del loro amore. E qualche giorno fa hanno attaccato Monte per una gaffe sulla sua ex.“Non sono mai stato con una Miss”, ha dichiarato Francesco, dimenticando che la Salemi si è classificata terza a Miss Italia 2014. Siete curiosi di scoprire come si è giustificato Francesco? Scopriamolo insieme.

Francesco Monte attaccato dai fan di Giulia Salemi dopo la gaffe della miss: per lui è un lapsus

“Mi vengono i lapsus, a volte capita. Ma qui stiamo in un contesto diverso, con fini diversi, non parliamo di altro”. È stata questa la risposta di Monte alla domanda della giornalista di Gossip e Tv. È successo alla fine della conferenza di presentazione di Tale e Quale show. L’ex tronista si è giustificato definendo un ‘lapsus’ lo scivolone di qualche giorno fa. Ma i fan non lo hanno perdonato: i sostenitori della coppia Monte-Salemi non riescono proprio a rassegnarsi alla loro rottura. E vedono in Francesco la causa della loro separazione. Ma il tarantino sembra essere stato molto chiaro. In questa sua nuova avventura non c’è spazio per il gossip. L’ex tronista vuole dedicarsi solo alle sue imitazioni. E voi, siete curiosi di vederlo in queste vesti inedite? Non ci resta che attendere qualche giorno. Venerdì è molto vicino!