Francesco Renga cede alla tentazione: finalmente allo scoperto con Diana Poloni. Il cantautore ha sorpreso tutto rompendo le regole

Un’estate piena di rivelazioni quella che sta per giungere al capolinea. Dopo il susseguirsi di matrimoni segreti che hanno spopolato in questi caldi mesi appena passati, dopo i numerosi flirt e i ritorni di fiamma che hanno fatto sognare milioni di fan, sbucano fuori in queste ultime ore calde particolari e conferme di relazioni più o meno recenti. L’ultima è quella di Francesco Renga che, dopo le dichiarazioni di qualche mese fa, ha finalmente deciso di uscire allo scoperto sui suoi profili social con la sua ormai storica compagna. Vediamo insieme di chi si tratta.

Francesco Renga e Diana Poloni, amore a gonfie vele: la prima volta sui social

Dopo la fine della lunga e travagliata storia d’amore con Ambra Angiolini, da cui Francesco ha avuto due figli – Jolanda e Leonardo, di 15 e 13 anni – una nuova parentesi della sua vita l’ha accompagnato negli ultimi anni. Può infatti definirsi ormai storica la relazione con Diana Poloni: i due stanno assieme dal 2015, ma hanno sempre preferito tenere la loro relazione lontana dagli occhi indiscreti. Solo pochi giorni fa qualcosa è finalmente cambiato e Francesco ha deciso di postare sul suo profilo Instagram la prima foto che li ritrae teneramente stretti in un abbraccio. Lo scatto è stato immortalato durante una cerimonia e i loro sorrisi complici sono solo la palese dimostrazione del forte sentimento che li lega da tutti questi anni.

Chi è Diana? Se lo saranno chiesto in molti, ma di lei si sa davvero molto poco. La bella bionda che ha rubato il cuore di Francesco – secondo fonti già conosciutisi e frequentatisi come amici pochi mesi dopo la difficile rottura con Ambra Angiolini – si occuperebbe di risorse umane nell’ambito della distribuzione alimentare. Riservata come Francesco, tiene segretissimo anche il suo profilo Instagram, chiuso al pubblico. Solo il tempo rivelerà di lei tante cose ancora attualmente segrete, ma per ora l’unica certezza è il fortissimo sentimento che traspare dal romantico scatto. Sarà la volta buona? Questa volta potrebbe esserlo davvero e le parole che Francesco ha racchiuso nei suoi testi non lasciano spazio all’immaginazione.

