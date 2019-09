Concorrenti Amici VIP, chi è Martin Castrogiovanni: età, altezza, malattia del giocatore di rugby conduttore di Tu Si Que Vales

Amici Celebrities, è un nuovo format della versione di Amici dedicato però ai VIP. Un nuovo programma di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Non si sa ancora quando inizia ma nel frattempo il profilo Instagram ufficiale di Amici pubblica di tanto in tanto, i nomi ufficiali dei concorrenti che andranno ad esibirsi attraverso passi di danza e sfide canore. Si tratta di VIP che hanno passioni e talenti nascosti. Tra questi figura Martin Castrogiovanni, giocatore di rugby che vediamo spesso accanto a Belen Rodriguez alla conduzione di Tu Si Que Vales. Conosciamola meglio.

Martin Castrogiovanni è nato a Paranà, in Argentina, il 21 ottobre 1981. Un giocatore di rugby di tutto rispetto: quattro volte Campione d’Inghilterra con i Leicester Tigers, squadra con cui è stato nominato al suo primo campionato “miglior giocatore dell’anno”.

Nel 2013 ha firmato un biennale con il Tolone, con cui ha vinto all’esordio il campionato francese e due volte consecutivamente la Heineken Cup.

In Nazionale ha esordito a ventun anni, sotto la guida di John Kirwan, giocando contro gli All Blacks.

Il numero 3 dell’Italia ha chiuso nel 2016 una carriera che lo ha visto protagonista per quasi 14 anni sul grande palcoscenico internazionale.

Non solo sport, Martin Castrogiovanni ama gli animali. Sul suo profilo Instagram compaiono spessissimo i suoi cinque cani: Fatty (bulldog inglese), Ettore (bovaro del bernese), Nano (bassotto), e gli ultimi arrivati Lolita (meticcio adottato grazie a Enpa) e Tito (bassotto kaninchen).

Dotato di estrema sensibilità, Castrogiovanni sostiene tra gli altri l’Ospedale Pediatrico Meyer, Telethon, le associazioni Olivia, La casa di Andrea, La tartaruga.

Il giocatore di rugby ha scritto anche un libro nel 2016 dal titolo “Raggiungi la tua meta” in cui racconta la sua storia e, tra aneddoti e curiosità, parla della celiachia e di quando ha scoperto nel 2015 di avere un neurinoma al plesso lombare, un tumore per il quale gli inglesi mi danno 6 mesi di vita: “Mi dicono che l’operazione sarà rischiosa perché potrei perdere l’uso della gamba. Mi operano, muovo la gamba. Un mese dopo sono di nuovo in campo”.

Per quanto riguarda la televisione, nel 2016 ha condotto insieme ad Alessio Sakara “Il più Forte” per Discovery Italia, in onda su Dmax. Nel 2017 ha partecipato alla dodicesima edizione di “Ballando con le Stelle” e affianca Belen Rodriguez alla conduzione di Tù Sì Que Vales.

In amore non è fortunatissimo. Nel 2014, dopo aver annunciato il suo matrimonio con l’ex sciatrice alpina Giulia Candiago, la coppia decise di disdire le nozze. Poi gli sono stati attribuiti vari flirt come Veronica Angeloni e Valeria Marini, che poi sono stati smentiti. Attualmente non si sa se abbia una compagna e se il suo cuore batte per qualcuna.

