Melissa Satta si allena: gambe aperte e top troppo stretto, Instagram si fa bollente. Ecco il post che ha infiammato i followers.

L’estate è ormai alle porte e, dopo il meritato relax, c’è chi ha già ricominciato a fare sport e ad allenarsi. Come Melissa Satta, la sexy velina mora di Striscia la Notizia, che a giudicare dalla sua forma fisica, sembra non avere mai smesso di allenarsi! Ma la bellissima moglie di Boateng ha comunicato poco fa ai suoi followers la ripresa dei suoi allenamenti. Lo ha fatto con un post decisamente ‘hot’. Anche in tenuta ginnica la Satta è davvero irresistibile. Il top che indossa è davvero troppo stretto, il risultato è bollente. Date un’occhiata.

“Let’s start again”, è così che Melissa Satta ricomincia i suoi allenamenti dopo l’estate. E, nonostante abbia messo via costume e crema solare, Melissa continua ad incantare i suoi fllowers. Il completino scelto per l’allenamento non è passato certo inosservato. Il top è particolarmente stretto, non contiene le notevoli forme di Lady Boateng. Instagram si fa bollente:

Una foto decisamente bollente quella di Melissa. La bella ex velina è seduta su una palla di gomma, utilizzata per il pilates ed altri esercizi. Ma quello che colpisce i fan è come Melissa riesca ad essere sexy anche mentre si allena. Il top che indossa è veramente stretto, le forme ‘esplodono’. E la posa in cui si trova l’ex velina rende tutto più ‘accattivante’. Il post, come sempre quando si tratta della showgirl sarda, ha ottenuto il poco tempo il pieno di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per la Satta. Tra il commento più frequente, l’immagine delle ‘fiamme’, ad indicare che il post di Melissa Satta ha letteralmente infiammato Instagram. Che dire, Melissa sa sempre come farsi notare!