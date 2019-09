Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli: clamoroso gesto, è rottura

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli: le due donne della vita di Eros Ramazzotti non hanno mai legato. Ma adesso con un gesto si separano per sempre.

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli: un rapporto che non è mai decollato, ma per il bene di Eros Ramazzotti in qualche modo le due donne della sua vita si sopportavano. Ora che la modella bergamasca ha deciso di mollare il marito (come in fondo aveva fatto la Hunziker), nessuna tregua. Michelle ha scelto di tagliare tutti i ponti con la donna che di fatto l’ha sostituita nella vita dell’ex marito. Una decisione che rispecchia le sue idee e dimostra anche da che parte sta la showgirl. Inutile fare finta di nulla, meglio mettere le cose in chiaro e fare capoire subito da che parte sta.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, nessun rapporto tra le ex di Eros

Michelle Hunziker, nonostante la storia tra l’ex marito Eros e Marica Pellegrinelli sia andata avanto per dieci anni, non è mai intervenuta. Nessun commento in pubblico, ma se non altrto fino ad oggi anche nessuna presa di posizione. Le due donne comunque avevano deciso di seguirsi sui social, in particolare su Instagram che è il regno della showgirl. E qualche volta avevano anche scambiato dei ‘mi piace’, senza particolare commenti. Adesso però la decisione clamorosa di Michelle: ha deciso di non seguire più la Pellegrinelli, tagliando anche i ponti virtuali con lei.

La Hunziker si è rifatta una vita e una famiglia accanto a Tomaso Trussardi. Nonostate l’affetto per Eros, non ha mai frequentato la sua nuova compagna e nemeno i due figli, mentre Aurora Ramazzotti invece l’ha fatto. Tra le due donne non ci sono mai stati rapporti reali, mai occasioni di incontro comuni, mai le stesse passioni se non Eros che entrambe hanno amato. Michelle, alla notizia della separazione dalla Pellegrinelli, ha evitato ogni commento, perché sa bene che il web è un terreno pericoloso. Ma alle volte basta un gesto per far capire come tira il vento. Lei non ha mai nascisto di essere ancorta molto legata al suo ex marito, anche se la vita li ha separati. Vedere che Ramazzotti ha dovuto rivivere certi dolori non le ha fatto piacere. E adesso lo ha detto pubblicamente, anche senza parlare.

Per rimanere aggiornato su Michelle Hunziker, CLICCA QUI