Michelle Hunziker, la rivelazione sulla figlia Aurora Ramazzotti: “È la prima volta che lo fa”. Scopriamo di cosa si tratta.

Michelle Hunziker e la sua Auri hanno un rapporto davvero speciale. E oggi mamma Michelle è andata a casa di Aurora Ramazzotti per un ‘evento’ davvero unico. La bellissima conduttrice lo rivela attraverso le sue Instagram Stories, in cui mostra un siparietto davvero divertente. “Sono davvero emozionata, è la prima volta che Aurora lo fa”. Di cosa starà parlando? Ve lo sveliamo subito.

Michelle Hunziker, la rivelazione sulla figlia Aurora Ramazzotti: “La prima volta che cucina per me!”

Due migliori amiche, più che mamma e figlia. È quello che sembrano Michelle Hunziker e la sua Aurora, nata dal matrimonio della svizzera col celebre cantante Eros. Le due hanno un rapporto speciale. E i loro followers di Instagram lo sanno bene. Spesso mamma e figlia divertono i fan con gag e siparietti davvero esilaranti. È quello che è successo qualche ora fa, quando Michelle è andata a casa della sua Auri. Cosa le aspetta?

Ebbene sì, Aurora cucinerà per la prima volta per mamma Michelle. Una vera emozione per la conduttrice, che con la sua solita ironia descrive la sua emozione. “Aspettati prelibatezze che neanche Cracco”, è la risposta di Aurora. Che per l’occasione prepara bocconi di pollo alla panna di soia, con spezie e sfumato con il limone. Una ricetta che sembra entusiasmare Michelle, che è sconvolta dal tocco finale: il goccio di olio al tartufo.”No vabbè, esci da questo corpo Auri”, scherza Michelle, ironizzando sul fatto che la sua bella figliola si è improvvisata chef. Ma come ha rivelato nelle stories successive, la Hunziker ha mangiato più che bene. Missione compiuta, Aurora!