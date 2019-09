Temptation Island, il fatto che Ciro Petrone sia ‘scappato’ dal villaggio ha fatto discutere molto: intervengono i familiari.

L’avventura a Temptation Island Vip per la coppia composta da Ciro Petrone e Federica Caputo è durata davvero poco. A differenza degli altri concorrenti, l’attore di Gomorra è stato squalificato dopo esser scappato dal suo villaggio per raggiungere la fidanzata in quello a fianco. Una vera e propria corsa ad ostacoli quella del giovane napoletano che ha schivato tutti i camera man e gli uomini della redazione per riabbracciare la sua amata. Questo ha fatto discutere molto e sui social è comparso un messaggio di una cugina di Ciro: alcune parole sono arrivate anche dal fratello dell’attore. Ecco le loro parole.

Leggi anche:

Temptation Island, Ciro Petrone scappa dal villaggio: intervengono i familiari

Fanpage riporta il commento di una cugina di Ciro Petrone: si chiama Titty su Instagram e dà un consiglio a Federica Caputo che lascia tutti un po’ perplessi. “Sono la cugina di Ciro e spero che Federica lo lasci o lo punisca allontanandosi per un po’ da lui, per capire se desidera un uomo tanto egoista. Ha compiuto un gesto inutile per far parlare di lui, cosa che sta accadendo, senza pensare alla donna che ha accanto, a dimostrarle che la ama e la rispetta. A me non è piaciuto affatto, mi spiace“: sono queste le parole della familiare dell’attore.

Subito dopo questo commento è arrivata la replica: si tratta del fratello di Ciro. A differenza della cugina, Francesco difende il fratello e scrive: “Ha dimostrato che senza la fidanzata non sa stare, ha fatto bene“.