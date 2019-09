Vieni da Me, Sevmi Taruka Fernando arrivata terza a Miss Italia 2019 è stata vittima di insulti razzisti, come Danny Mendez nel 1996.

Terza classifica a Miss Italia 2019 quest’anno troviamo Sevmi Taruka Fernando, di origini cingalesi, che è stata catapultata nelle cronache odierne perché in molti le hanno detto che non poteva partecipare o rappresentare l’Italia per via delle sue origini nonostante Sevmi sia nata e cresciuta in Italia. Oggi è ospite a Vieni da Me e racconta la sua esperienza.

Sevmi Taruka Fernando: “Mia mamma ha pianto”

Sevmi spiega di aver ricevuto molti attacchi e insulti e a Caterina Balivo racconta: “Mi hanno attaccato principalmente sul web, non mi fanno particolarmente male perché credo che siano deboli, i famigerati leoni da tastiera. Chi ci è rimasta veramente male è stata mia mamma. Lei ha sofferto di questi insulti razzisti che mi sono arrivati, ha pianto perché voleva prendersi lei quelle parole al posto mio”. Caterina Balivo era nella giuria tecnica e ha letto gli articoli e le polemiche sulla sua nazionalità dicendo che a tutti sembrava di essere tornai al 1996 con Danny Mendez, 23 anni fa. L’ex Miss Italia entra così in studio e dichiara che queste polemiche non finiscono mai e le discriminazioni nemmeno: “Ci sono andata giù pesanti, posso piacere o meno, ma alla fine gli italiani mi hanno votato nel 1996 e non credo l’abbiano fatto per lavarsi la coscienza, ma come integrazione. Tra 20 anni non ci sarà solo una concorrente di origini diverse, perché la società è anche questo”. Chiosa così la Mendez e Caterina cerca di smorzare un po’ la tensione.

Svemi, fidanzato Thomas: “Lei è sempre stata una Miss”

Svemi racconta così di essere fidanzata da sei anni con Thomas. Il giovane entra in studio e alla domanda di Caterina Balivo se è cambiato qualcosa dopo la partecipazione a Miss Italia il ragazzo risponde in modo tenerissimo: “Per me lei è stata sempre una Miss”.

