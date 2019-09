Wanda Nara infiamma Instagram con una foto ‘bollente’: il body è troppo scollato e trasparente, la giacca si apre e ‘incidente ‘hot’ è inevitabile.

Wanda Nara è spesso al centro del gossip da qualche mese a questa parte. La moglie, nonché agente, di Mauro Icardi ha fatto di tutto affinché suo marito accettasse di trasferirsi al Paris Saint Germain per ‘cambiare aria’, visti i rapporti molto tesi con l’Inter e soprattutto con i suoi tifosi. La bellissima argentina è sempre molto attiva anche sui social, dove condivide i suoi scatti hot, facendo impazzire il web. Del resto Wanda è una vera e propria bomba sexy, le sue forme sono mozzafiato e la sensualità è una dote naturale. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, l’agente è incorsa in un incidente hot a causa del body troppo trasparente: ecco la foto da urlo.

Wanda Nara, incidente hot su Instagram: la giacca si sposta, il body è ‘troppo’ trasparente

Wanda Nara ha pubblicato poco fa uno scatto su Instagram, facendo letteralmente impazzire i fan. La moglie di Mauro Icardi è solita condividere sui social i suoi servizi fotografici o anche i suoi scatti privati, che mettono in mostra tutta la sua sensualità e soprattutto le sue forme da urlo. L’ultima foto, dicevamo, non ha deluso le aspettative dei fan. L’agente indossa un body rosso fuoco, con sopra un giubbotto di jeans, ma quando la giacca si sposta, ecco che si vede la scollatura profonda e soprattutto la trasparenza del body, che mostra qualcosa di ‘troppo’. La foto è davvero super ‘hot’, questo piccolo ‘incidente’ la rende ancora più sensuale. Immediata la reazione dei fan della Nara, che hanno invaso il post con migliaia di like, anche se non ci sono commenti allo scatto, visto che l’argentina è solita disattivarli sul suo profilo.

