Astrologia: cinque segni che avranno sempre problemi di soldi e se siete nati in quelle decadi vi dovete rassegnare. Sempre che crediate nel favore delle stelle…

Astrologia, cinque segni che avranno sempre problemi di soldi? Sono scritti nelle stelle. Ognuno è artefice del suo destino, come dicevano già i romani? Oppure dobbiamo che sia già tutto preordinato, che non possiamo fare nulla per cambiare il corso delle cose? Difficile dfirlo, anche perché ogni persona fa storia a sé. Eppure chi crede nell’astrologia e nel potere delle stelle sulla nostra vita quotidiana lo sa. Esistono dei segni baciati dalla fortuna e altri che invece devono faticare molto di più per avere successo, quindi per fare soldi. E se non è vero che il debnaroi fa anche la felicità, certo aiuta ad andare a dormire più sereni la sera pensando ai conti. Ma davvero dobbiamo pensare che non ci sia rimdio contrro la cattiva sorte? Scoprite con noi se siete tra i segni più fortunati.

Astrologia, cinque segni che avranno problemi con i soldi

I nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli non avranno mai grossa fortuna con i soldi. In particolare chi nasce Bilancia ha un profondo senso di giustizia ma fatica a prendere decisioni importanti. Ecco perché spesso non ama il rischio che paga. i Gemelli sono molto simili: temporeggiatori, hanno anche una perosnalità duplice. Quindi da una parte sono portati ad osare, dall’altra ad aspettare. Unattesa che alla fine si rivela poco produttiva.

I nati nel Sagittario invece hanno difficoltà a rapportarsi con gli altri, a lavorare in gruppo. Un grosso problema se non sono quindi in grado di trivarsi un lavoro da soli, anche se lo spirito di iniziativa non manca. Poi ci sono i nativi del Cancro: spesso per loro un buon progetto portato a termine è più soddisfacente rispetto ad un lauto guadagno. Un idealismpo encomiabile, ma poi fare i conti con la realtà è dura. Infine i Pesci: sognatori come pochi, idealisti e quindi poco pratici. Con i soldi, è un problema.

