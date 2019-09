Subito dopo la puntata di Vieni da Me di ieri dove è stata intervistata la figlia di Pupo, è stato fatto un duro attacco a Caterina Balivo: ecco perché.

Anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. E, ancora una volta, l’appuntamento quotidiano è stato davvero fenomenale, ma, soprattutto, ricco di ospiti davvero incredibili. Non solo, quindi, Catherine Spaak e Miss Sorriso, ma anche la figlia di Pupo. Insomma, ve l’avevamo detto, una puntata davvero scoppiettante. Dove, ovviamente, non sono mancate rivelazioni, sorrisi ma anche gaffe. Tuttavia, terminata la puntata, la bella Caterina Balivo è stata protagonista di un duro attacco social. A cui, ovviamente, non ha potuto fare a meno di rispondere. Ecco cosa è accaduto nello specifico.

Vieni da Me, duro attacco per Caterina Balivo dopo la puntata

Come dicevamo quindi, la puntata di ieri di Vieni da Me è stata davvero molto intensa. Soprattutto quando, intervistata dalla bella Caterina Balivo, ha preso parola la figlia di Pupo. Conosciamo tutti la sua storia. Il cantautore italiano, infatti, non ha mai nascosto di amare due donne contemporaneamente. Una situazione poli-amorosa, quindi. Ebbene. Nonostante Rosa Ghinazzi abbia dichiarato alla bella conduttrice napoletana di non aver alcun problema e di vivere in perfetta armonia e serenità con la seconda famiglia del padre, c’è chi, invece, non apprezza affatto questa decisione. E così, terminata la puntata, ha voluto esprimere il suo dissenso per la vicenda sul profilo ufficiale della bella Balivo. Lanciandole, quindi, un vero e proprio attacco social. Ovviamente, l’episodio non è stato affatto indifferente non solo per i fan del programma, ma soprattutto per la Balivo. Proprio per questo, quindi, la Balivo ha prontamente risposto. Ecco cos’è accaduto nel dettaglio:

Ecco. Da come si legge chiaramente dal commento in questione, l’utente Instagram, nonché fan di Vieni da Me, lamenta di aver prestato attenzioni alla situazione sentimentale di Pupo. Da buon cristiano, l’utente in questione si ritiene offeso. Non è tardata, quindi, la reazione di Caterina. Che, senza troppi giri di parole, ha dichiarato che non è stato detto di adottare il medesimo atteggiamento.

