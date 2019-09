Barbara D’urso ha rischiato di farsi davvero male poco prima di Pomeriggio 5: l’incidente in camerino è ‘pericoloso’.

Barbara D’Urso è tornata in tv dopo una lunga e meritata vacanza. La conduttrice è di nuovo tutti i giorni in diretta con Pomeriggio 5, e il pubblico la segue come sempre numeroso. Del resto, Barbara ha un seguito davvero incredibile anche su Instagram, dove le sue foto diventano subito virali. Nonostante la sua non più giovanissima età, la D’Urso ha infatti un fisico davvero da urlo e non ha paura di mostrarlo sui social. Oltre a questo, però, la conduttrice condivide anche i momenti meno divertenti con i suoi followers, come quello che ha vissuto poche ore fa, prima dell’inizio di Pomeriggio 5: ecco l‘incidente che ha rischiato di far davvero male a ‘Carmelita’.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso, l’ incidente in camerino prima di Pomeriggio 5: rischia di farsi male

Barbara D’Urso ha ancora un fisico da urlo, nonostante non abbia più vent’anni, ma soprattutto ha energia e vitalità da vendere. Poco prima di entrare nello studio di Pomeriggio 5 per la diretta quotidiana, spesso la conduttrice mostra ai fan in anteprima il suo outfit per la puntata e chiede talvolta anche consigli sulle scarpe da indossare. Ed è proprio quello che ha fatto poche ore fa, quando ha svelato ai followers il suo look per il quarto appuntamento della nuova stagione di Pomeriggio 5: la conduttrice indossava un mini abito bianco tutto ricamato, sotto il quale era indecisa se indossare dei decolleté o un paio di stivaletti.

Dallo screen qui sopra si vedono le gambe da urlo della conduttrice, che però ha rischiato di farsi veramente male. Nel mostrare prima una scarpa e poi l’altra al pubblico, Barbara si è mossa in maniera veloce e ha perso improvvisamente l’equilibrio, complice probabilmente anche la differenza di altezza dei due tacchi. Fortunatamente si è trattato solo di una frazione di secondo, perché la conduttrice si è subito ‘ripresa’, ma il rischio è stato davvero alto, perché cadere con delle scarpe tanto alte non sarebbe stata certo cosa da poco.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI