Barbara D’Urso, vestito troppo corto: quando si siede si alza tutto

Barbara D’Urso, vestito troppo corto su Instagram. La conduttrice posta una foto insieme ad alcuni ospiti ma quando si rende conto che si vede (quasi) tutto è tardi.

Barbara D’Urso, vestito troppo corto su Instagram? Non è la prima volta che la conduttrice napoletana mostra anche il suo lato hot. Anche durante le sue ultime vacanze molti hanno apprezzato il suo fisico ancora tonico nonostante i 62 anni all’anagrafe. E nei suoi programmi, come Pomeriggio 5 che è appena partito, Barbarella non ha mai risparmiato mise sexy. La sua ultima uscita però non ha convinto proprio tutti. Anzi, sui social il pubblico si è diviso in due: i suoi fans più accaniti hanno apprezzato tutto, anche il suo coraggio. Gli altri inbvece l’hanno riempita di critiche e di insulti, spesso irripetibili.

Barbara d’Urso, vestito troppo corto: la reazione del web

Non è la prima volta che Barbara d’Urso posta immagini sexy con i suoi costumi di scena a Pomeriggio 5. E non è nemmeno la prima volta che i suoi haters si scatenano sul web. Questa immagine però li ha fatti infuriare. La regina dei talk show Mediaset adagiata su une delle sua clasiche poltrone,. Accanto a lei Guendalina Canessa e Martina Nasoni, vincitrtice del GF 16. E dietro di loro Christian Imparato. Tutto normale, se non fosse che il vestito scelto dalla conduttrice è decisamente troppoo corto. Così basta sedersi per mostrare praticamente tutto. Lei con una mano cerca di coprirsi, perché evidentemente qualcuno gflie lpo fa notare. ma ormai è tardi e lo scatto viene così.

Certo, possiamo chiederci perché Carmelita non abbia scelto un’altra immagine, Ma tanto non lo sapremo mai. Ha preferito affrontare tutti a testa alta, come al solito. C’è chi le fa notare che è appena ripartita e non è carino parlare subito di ascolti record quando ancora nonha praticamente cominciato. Ma ci sono anche insulti pesanti alla sua sfacciataggine: “Sempre a gambe aperte… Neanche le ragazzine si siedono così… Penosa”, si legge tra i commenti. Più ironico chi la conosce e le vuole bene, come Patrizio Rispo, L’attore napoletano, idolo di Un posto al sole ha scritto: Attenta al vestito, Barbarella”.

