Belen Rodriguez, dita negli slip: il gesto che stuzzica i follower

Belen Rodriguez compie un gesto davvero ‘hot’: è in barca insieme a suo marito Stefano De Martino e mette le sue dita negli slip.

Irresistibile come sempre, la bella Belen Rodríguez. Lo testimoniano le sue ultime Instagram Stories. È in barca insieme a suo marito Stefano De Martino. Terminati gli impegni lavorativi rispettivamente con Tu si que Vales e Stasera tutto è possibile, la giovane coppia è intenta a godersi alcuni momenti di relax in mare. E così, mentre il ballerino napoletano guida la loro barca chiamata ‘Santiago’, la bella argentina, invece, si prodiga a deliziare i suoi sostenitori con un gesto davvero ‘hot’. Anzi, per meglio dire, un gesto che stuzzica, nel vero senso della parola, i suoi adorati sostenitori. Siete curiosi di conoscerlo? Vi accontentiamo immediatamente.

Belen Rodríguez, il gesto che stuzzica i fan: le dita negli slip

Dopo essere volata a Napoli dal suo bel marito Stefano De Martino, la coppia continua a godersi la propria vacanza estiva. E così, a bordo della loro ‘Santiago’, Belen Rodríguez e il ballerino napoletano navigano in mezzo al mare. Mentre, però, il conduttore napoletano è intento a guidare la loro barca, la showgirl argentina, com’è solita fare, intrattiene i suoi numerosi followers con delle Instagram Stories davvero molto ‘particolari’. Con una fantastica inquadratura dall’alto, la camera del telefono della giovane Rodríguez va a finire proprio sulla sua scollatura. Che dire? Beh, senza alcun dubbio una scollatura davvero da urlo. Tuttavia, ciò che cattura il gesto di tutti è un gesto che compie l’argentina. Siete curiosi? Vi mostriamo lo screenshot dell’immagine:

Insomma, si vede chiaramente: Belen compie un vero e proprio gesto ‘hot’ mettendo le sue dita nello slip. Un gesto che, parliamoci chiaro, non fa altro che stuzzicare i suoi adorati sostenitori. Non è così?

