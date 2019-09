Belen Rodriguez ha infiammato Instagram con una foto in cui è completamente nuda: il telo non copre proprio tutto, fan in visibilio per lei.

Belen Rodriguez è una delle donne più amate dagli italiani e soprattutto il sogno ‘proibito’ della maggior parte del pubblico maschile. La sua bellezza e il suo corpo mozzafiato incantano quotidianamente i suoi followers, perché Belen condivide su Instagram ogni momento del suo quotidiano, da quelli familiari insieme al marito Stefano De MArtino e al piccolo Santiago, a quelli lavorativi, in tv o sui set fotografici. L’ultimo post pubblicato dalla showgirl argentina è una foto super hot, che ha fatto letteralmente impazzire i fan: Belen è completamente nuda e un telo la copre appena, ecco lo scatto mozzafiato.

Belen Rodriguez, foto super hot su Instagram: completamente nuda, il telo non copre tutto

Belen Rodriguez incanta Instagram quotidianamente con i suoi scatti sensuali. La showgirl argentina, che è tornata al lavoro in vista della nuova edizione di Tu Si Que Vales, ha condiviso sul suo profilo uno scatto davvero super hot, che ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Nella foto, la moglie di Stefano De MArtino è distesa sul pavimento completamente nuda, con gli occhi chiusi. A coprire il suo corpo solo un telo bianco, che lei mantiene fermo sul petto per evitare incidenti ‘hot’.

View this post on Instagram BW A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Sep 12, 2019 at 12:27pm PDT

L’immagine in bianco e nero è super sensuale, e basta davvero un pizzico di immaginazione per impazzire alla vista di questa foto, anche perché il telo copre davvero il minimo indispensabile e lascia intravedere il lato B di Belen appoggiato sul pavimento, che è semplicemente mozzafiato. Inutile dire che lo scatto ha riscosso un enorme successo tra i fan dell’argentina, che hanno immediatamente invaso il suo profilo di commenti di adorazione per lei. ‘Perché esistono i teli??’, ha scritto addirittura qualcuno. Insomma, lo scatto ha mandato in visibilio i fan, come del resto accade sempre, ogni volta che Belen decide di mostrarsi ‘senza veli’.

