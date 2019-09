Elisabetta Canalis si diverte con un amico: tutti hanno notato che l’ex velina è senza reggiseno. Instagram si è infiammato.

Oggi è il compleanno della meravigliosa Elisabetta Canalis: compie 41 anni ma per lei l’età è solo un numero. Anno dopo anno l’ex velina ritrova sempre una nuova bellezza: più cresce, più diventa irresistibile! Il suo profilo Instagram è ricco di scatti in cui si nota la sua semplicità che la rende davvero unica. La sarda ha una grande personalità e sa sempre come farsi voler bene: proprio un suo amico, in occasione del compleanno, ha pubblicato uno scatto divertente insieme a lei. Tutti però hanno notato un particolare “hot”…Vediamo di che si tratta!

Elisabetta Canalis si diverte con un amico: l’ex velina è senza reggiseno, i fan ipnotizzati

A 41 anni la showgirl più amata di sempre si mostra tonica e muscolosa, oltre ad avere una bellezza disarmante! Elisabetta Canalis abita in California e si gode la vita americana condividendola anche sui social. Oggi è il suo compleanno ed un suo amico, Niky Epi, ha deciso di farle gli auguri con un meraviglioso post su Instagram.

Sorridenti mentre scherzano, i due amici incantano tutti: l’ex velina è senza reggiseno e forse gli occhi dei più curiosi sono finiti proprio sulla scollatura della Canalis. Una commovente dedica accompagna lo scatto: “Tanti auguri di buon compleanno alla persona più divertente , leale, onesta, coraggiosa della mia vita . A te che non solo sei la mia migliore amica, sei anche un esempio di come si possa vivere una vita felice senza prendersi mai troppo sul serio , affrontando le cose con sportività , lavorando costantemente su se stessi , senza cambiare“.