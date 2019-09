Un vero e proprio colpo basso per Chiara Ferragni: a pochi giorni dall’uscita del suo docu-film, un cinema italiano prende una drastica decisione.

Finalmente l’attesa sta per terminare. La settimana prossima, in tutte i cinema italiani, verrà trasmesso il docu-film della bella influencer. ‘Chiara Ferragni Unposted’, è questo il titolo del film che narra la vita della moglie di Fedez, è uno degli eventi più attesi dell’anno. Non a caso, dato il cospicuo numero di prevendite, il film si dimostrerà un vero e proprio successo. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua uscita, Chiara riceve, a tutti gli effetti, un colpo basso. Cos’è accaduto nel dettaglio? Ve lo sveliamo nel dettaglio. Anche se vi anticipiamo che la notizia riguarda una drastica decisione presa da uno dei cinema italiani. Ecco cos’è accaduto nello specifico.

Chiara Ferragni: il colpo basso a pochi giorni dal suo docu-film

È stato presentato al Festival del Cinema di Venezia il docu-film di Chiara Ferragni. E, il 17-18-19 settembre, sarà proiettato in tutte le sale cinematografiche italiane. Anzi, per meglio dire, in quasi tutte le sale italiane. È proprio questo, infatti, il colpo basso che la bella moglie di Fedez riceve a pochi giorni dall’uscita del suo film. In particolare, il cinema Ideal Cityplex di Torino, con una locandina, avrebbe annunciato al suo pubblico di non aver in programma il film della bella influencer di Cremona. Le motivazioni dietro a tale gesto, tra l’altro, sembrerebbero essere davvero molto chiare. In quello stesso giorno, infatti, è prevista l’uscita dell’ultimo film di Quentin Tarantino con protagonisti Brad Pitt e Leonardi Di Caprio. E così, nonostante la locandina reciti di non avere nulla contro l’influencer e suo marito, si è deciso di non mettere in programma l’evento. Tuttavia, stando a quanto emerso dal web, sotto l’annuncio in questione sarebbero giunti numerosi commenti di consenso, ma anche di dissenso. Non a caso, attualmente il post Facebook è stato completamente rimosso.

