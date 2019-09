Paolo Bonolis ha fatto stuzzicare la fantasia delle fan con le sue “dimensioni”: paparazzato in costume, c’è un dettaglio curioso.

Il noto conduttore televisivo, molto amato dagli italiani, sta per tornare con la nuova stagione di Avanti un altro: intanto si gode qualche ultimo raggio di sole ed un ultimo bagno insieme a sua moglie, Sonia Bruganelli. Paparazzato da Dagospia, tutti hanno notato un dettaglio particolarmente “hot” che conferma precedenti scherzi e parole ironiche della coppia sulle dimensioni di Bonolis. In vacanza al mare a Porto Cervo la forma fisica dello showman è davvero impeccabile…

Leggi anche:

Paolo Bonolis e le dimensioni: costume troppo gonfio, scoppia il ‘caso’

Paolo Bonolis è superdotato? A giudicare da alcune foto scattate dai paparazzi sembra essere ben piazzato. Gli occhi delle più curiose sono cadute proprio sul costume del conduttore televisivo: più volte in video insieme alla moglie, Sonia Bruganelli, ha scherzato sulle sue dimensioni. A quanto pare aveva ragione!

Dagospia ha acceso “il caso” usando un termine che lascia poco spazio all’immaginazione: rivolgendosi allo scatto di Paolo Bonolis in costume ha scritto “penessere“. In vacanza in Sardegna insieme alla famiglia, il conduttore si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare nel palinstesto televisivo italiano.

Nel rivederlo ad Avanti un altro, tutti penseranno a questo suo particolare leggermente gonfio nelle parti basse? Eppure lo showman lo aveva già svelato qualche volta, in maniera ironica, di essere superdotato.