Elisa Isoardi, “un’offesa alla cucina”: duro attacco alla conduttrice

Elisa Isoardi è stata protagonista di un duro attacco social: ecco cos’è accaduto e, soprattutto, qual è stata la sua reazione.

Elisa Isoardi è ritornata. E lo ha fatto in gran forma. Con la nuova edizione de La Prova del Cuoco, la bella conduttrice non ha affatto deluso le aspettative dei suoi calorosi ed affezionati telespettatori. Ci sono state numerose novità apportate per questa nuova stagione. In primis, uno spazio di cucina dedicato al suo cane Zenit. Ma non solo. Ad assumere il ruolo di co-conduttore non vi è più Ivan Bacchi, bensì Claudio Lippi. Tuttavia, pochissime ore fa, la bella presentatrice di Rai Uno è stata la protagonista di un duro attacco. Ecco cosa è accaduto sul profilo Instagram della bella Elisa.

Potrebbe interessarti anche:

Elisa Isoardi, duro attacco per lei: “È un’offesa alla cucina”

È uno dei programmi più seguiti di sempre, La Prova del Cuoco. Non solo per la presenza di Elisa Isoardi alla conduzione, ma anche perché, parliamoci chiaro, il cooking show di Rai Uno offre nuovi e numerosi spunti per il pranzo. È proprio per questo motivo che il successo del programma è davvero sconsiderato. Tuttavia, come tutte le cose, c’è sempre ci apprezza e segue per filo e per segno le ricette proposte e chi, invece, non le apprezza affatto. Ecco. È proprio questo l’argomento principale del duro attacco che, pochissime ore fa, è ‘toccato’ alla conduttrice. Un attento e accanito sostenitore del programma, infatti, subito dopo la messa in onda del programma, ha espresso tutto il suo dissenso per una delle ricette proposte nella puntata andata in onda ieri. Ecco, quindi, cosa scrive l’utente in questione sotto l’ultima foto pubblicata di Elisa:

“Un’offesa alla cucina”, recita così il duro attacco mosso nei confronti della conduttrice su Instagram. Attacco contro cui, ovviamente, Elisa non ha perso occasione di poter rispondere e, soprattutto, difendersi. A voi, invece, è piaciuta la ricetta?

Per ulteriori news su Elisa Isoardi –> clicca qui