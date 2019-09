Temptation Island Vip, tra Er Faina e la sua fidanzata Sharon Macrì c’è stato un falò anticipato? Ecco cosa è appena emerso sul web.

La seconda stagione di Temptation Island Vip è iniziata da pochi giorni. Eppure, alle sei coppie in gioco è accaduto già di tutto. Dopo la ‘squalifica’ di Ciro Petrone e della sua fidanzata Federica Esposito, sembra che nella prossima puntata un’altra coppia è pronta a dare il suo ‘addio’. Di chi parliamo? Badate bene, non parliamo di Serena Enardu e Pago, bensì di un’altra amata coppia. Quella formata da Sharon Macrì e Damiano Coccia, in arte ‘Er Faina’. Stando a quanto emerso nelle ultime ore sul web, sembrerebbe che, secondo alcuni utenti Instagram, la coppia abbia richiesto un falò anticipato. Ma ecco tutto nel dettaglio.

Er Faina e Sharon di Temptation Island Vip, falò anticipato? Cosa è emerso

Mancano pochi giorni alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, eppure alcune anticipazioni sono già uscite. Proprio nella giornata di ieri infatti, sul profilo Instagram ufficiale del programma, è stato pubblicato uno ‘spoiler’ riguardante la coppia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Ecco. È proprio in merito a questo che, secondo alcuni utenti Instagram, un’altra coppia abbia chiesto un falò anticipato. Ma procediamo con ordine. Nel video in questione si vede Simone, insieme agli altri fidanzati, nel pinnettu intento a guardare un video della sua fidanzata. Sono presenti tutti, tranne Er Faina. È proprio per questo motivo che alcuni fan del programma hanno pensato che il re del web, insieme alla sua fidanzata Sharon, abbia già abbondato il programma. Quindi, Damiano e la sua dolce fidanzata hanno chiesto un falò anticipato? E se così fosse, cosa li ha spinti poi a richiedere un confronto anticipato? Tutto questo e molto altro ancora sarà possibile scoprirlo lunedì sera alle 21:30 su Canale 5.

