Estrazioni oggi 12 settembre: Superenalotto, lotto e 10eLotto in Diretta

Estrazioni in diretta di oggi, giovedì 12 settembre: Superenalotto, lotto e 10eLotto in tempo reale. I numeri estratti da confrontare con quelli che avete giocato

Il jackpot del Superenalotto torna a farsi ‘sostanzioso’ e nel concorso di oggi arriva a 63.900.000 euro. Le estrazioni del Superenalotto di oggi cominceranno intorno alle ore 20.00 e lo stesso vale anche per quelle del 10eLotto e del Lotto. Sologossip.it ve le racconterà in diretta aggiornando i numeri estratti in tempo reale: in questo modo, i nostri lettori saranno aggiornati sui numeri vincenti nel più breve tempo possibile con una velocità lampo. Il fortunato vincitore di Lodi che ha portato a casa il jackpot altissimo di oltre 200 milioni ha fatto ripristinare il jackpot che però è ripartito da 50 milioni.

Estrazioni oggi, giovedì 12 settembre: Lotto, Superenalotto e 10eLotto

LOTTO, TUTTE LE RUOTE:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

10eLOTTO

Intanto, ecco i numeri estratti nell’ultimo concorso del Superenalotto:

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 15 16 21 49 50 83

15 16 21 49 50 83 Numero Jolly: 20

20 Numero SuperStar: 22

Questi, sono invece quelli del LOTTO:

BARI 81 36 73 71 63

CAGLIARI 55 70 15 42 9

FIRENZE 2 46 4 49 65

GENOVA 16 3 78 69

MILANO 28 33 54 59 12

NAPOLI 17 78 53 75 42

PALERMO 51 40 72 73 47

ROMA 83 66 58 22 21

TORINO 34 82 29 35 12

VENEZIA 24 28 32 68 84

NAZIONALE 22 49 61 25 80

E per finire il 10eLotto:

Numeri Vincenti: 2 3 16 17 24

28 33 34 36 40

45 51 55 66 70

73 78 81 82 83

Oro: 81

Doppio Oro: 81 36