Giulia De Lellis fa una confessione incredibile sulla storia con Andrea Iannone: ‘Era ancora fidanzato con Belen’, il retroscena è davvero choc.

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi del momento, una delle influencer più seguite e apprezzate in Italia. Oltre al suo lavoro di ‘esperta di tendenze’, che la sta portando sempre più in alto, il pubblico ama la sua bellezza e genuinità e si interessa tanto alle sue vicende personali ed amorose. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la conseguente rottura con Andrea Damante, che ha raccontato anche nel suo libro, Giulia oggi è fidanzata felicemente con Andrea Iannone e ha raccontato alla rivista ‘F’ un incredibile retroscena che riguarda la sua storia col motociclista: c’entra anche Belen Rodriguez, ecco cosa ha svelato la De Lellis.

Giulia De Lellis e l’incredibile confessione sulla storia con Iannone: c’entra Belen

Giulia De Lellis e Andrea Iannone fanno ormai coppia fissa da mesi e convivono a Lugano. I due, però, non si sono conosciuti da poco, anzi. Il loro primo incontro infatti è avvenuto più di un anno fa, in un ristorante, quando lei era insieme ad Andrea Damante e lui era ancora fidanzato con Belen Rodriguez. Come raccontato al settimanale ‘F’, Giulia e Andrea si erano notati a vicenda. La De Lellis parla di uno scambio di sguardi, tre per l’esattezza, che Iannone ricorda molto bene, perché a quanto pare era rimasto affascinato da lei immediatamente. Non può dire lo stesso Giulia, che invece aveva trovato il motociclista ‘antipatico’, anche se poi si è dovuta decisamente ricredere.

Il retroscena raccontato dalla De Lellis non è certo passato inosservato sul web, visto che all’epoca entrambi erano impegnati, e non sono mancate le critiche di chi ha ritenuto questa dichiarazioni fuori luogo. Giulia ha parlato anche dei progetti con Iannone, dicendo che insieme parlano di famiglia e figli e hanno gli stessi obiettivi: ‘Voglio essere una mamma giovane’, ha dichiarato la De Lellis.

