Giulia De Lellis ha raccontato di aver avuto una particolare disavventura mentre viaggiava su un taxi: incredibile gesto di una donna, che la lascia senza parole.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi del momento. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, che le ha regalato il successo, la giovane influencer romana ha vissuto un momento molto difficile quando ha scoperto i tradimenti del suo ex Andrea Damante e ha raccontato tutto in un libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta per uscire in Italia. Oltre a questo suo lavoro, Giulia è un’influencer ed esperta di tendenze e le sue foto diventano immediatamente virali sul web. Nelle ultime storie Instagram, la De Lellis ha raccontato un‘incredibile disavventura che le è accaduta su un taxi.

Giulia De Lellis, incredibile disavventura in taxi: il gesto che la lascia senza parole

Giulia De Lellis ama condividere con i suoi oltre 4 milioni di followers tutto quello che le accade quotidianamente. Oggi in particolare ha raccontato ai fan un’incredibile disavventura che è capitata a lei e Caterina Costantino, la cognata di Andrea Iannone, fidanzata con suo fratello. Le due ragazze raccontano di aver fatto un viaggio in taxi lo scorso luglio, e di aver dimenticato in auto una maglia di Giulia appena acquistata, della quale avevano chiaramente perso le tracce dopo aver provato invano a rintracciare il taxi in questione.

La cosa era molto dispaciuta a Giulia, perché la maglia era praticamente nuova. Ebbene, oggi la De Lellis ha ricevuto un’incredibile sorpresa: la ragazza che guidava il taxi è riuscita a contattare Caterina Costantino e le ha riportato la maglia di Giulia, che ha potuto così riaverla a distanza di due mesi da quella disavventura. La De lellis è rimasta senza parole per la correttezza di questa ragazza, ringraziandola pubblicamente su Instagram: ‘Menomale che esistono ancora persone come te. Io stessa, è brutto dirlo, ma forse quella maglia me la sarei presa’. ha confessato poi Giulia col sorriso.

