Melissa Satta si sdraia di schiena: costume troppo piccolo, lato b da urlo nell’ultima foto postata dall’ex velina su Instagram.

L’estate è ormai giunta alla fine. Ma c’è chi proprio non si rassegna alla fine della bella stagione. Per addolcire la pillola, basta ‘ricordare’ i bei momenti al mare o in piscina attraverso foto e video. È quello che ha fatto poco fa la bellissima Melissa Satta, postando una foto di poco tempo fa, in cui si trova in piscina. E i fan non possono che ringraziare. L’ex velina di Striscia è assolutamente sexy: la posa è ‘hot’ e il costume indossato da Lady Boateng è decisamente troppo piccolo. Lato b in bella mostra: date un’occhiata.

Melissa Satta posta una foto in piscina: il costume è piccolo, il suo lato b fa impazzire tutti

Melissa Satta ha fatto letteralmente alzare la temperatura di Instagram. Come? Con un semplice scatto. L’ex velina mora ha postato una foto che fatto impazzire i followers. Il motivo? Scopritelo voi:

Ebbene sì, Melissa ha nostalgia dell’estate. E lo comunica ai followers in un modo decisamente ‘provocante’. Una foto in cui la Satta si trova sdraiata su un lettino gonfiabile, che galleggia in piscina. Gli occhi di tutti cadono proprio lì, sul notevole lato B di Melissa, che come sempre scatena i commenti dei fan. In poco tempo, il post ha ottenuto il pieno di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per la bellissima Melissa. Che dire, Kevin Boateng è davvero un uomo fortunato!