Michelle Hunziker è incinta del quarto figlio? La bella svizzera racconta tutta la verità su Instagram, ecco cosa dichiara.

Se n’è parlato davvero tanto: Michelle Hunziker è incinta? Dopo Aurora Ramazzotti, avuta dal precedente matrimonio con il cantante Eros, Sole e Celeste, avute dall’attuale matrimonio con Tomaso Trussardi, la bella e simpatica conduttrice svizzera è in attesa del quarto figlio? Beh, a svelare la verità è la diretta interessata. Che, in seguito ad un ennesimo servizio su presunte e sospettose forme un po’ più rotonde, ha deciso di intervenire direttamente su Instagram. È, infatti, attraverso alcune IG Stories che la moglie di Trussardi svela se è incinta oppure no.

Michelle Hunziker è incinta? Ecco la verità

In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato del motivo per cui, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, poche settimane fa, sono stati paparazzati nel bel mezzo di una violenta lita in strada. C’è chi credeva, addirittura, che tra i due ci fosse aria di crisi. Invece, con le parole della bella svizzera, il pericolo è stato, senza alcun dubbio, arginato. Tuttavia, chiarita la vicenda, però, è scoppiato immediatamente un altro ‘caso’: Michelle Hunziker è incinta? Se ne parla, ormai, da diverso tempo. E, recentemente, è stato pubblicato un servizio fotografico in cui si notavano chiaramente delle foto un po’ più ‘rotondette’. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la bella conduttrice ha voluto fare chiarezza. E, con una spiccata nota ironica, racconta tutta la verità su questa quarta e presunta gravidanza. Ecco che cosa fa:

Beh, si vede chiaramente, con una simpatia che l’ha sempre contraddistinta, la bella Michelle smentisce categoricamente le voci di una nuova gravidanza. Con una divertente Instagram Stories, la bella conduttrice svizzera ha ironizzato sulla notizia non solo indossando un cuscino sul grembo come se fosse una pancia, ma ha anche specificato che, ai tempi delle foto, aveva mangiato un po’ più pesante del solito.

