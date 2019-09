Rodolfo Salemi racconta un’importante retroscena sulla vicenda Salvini – Verdini: alcune voci indicano lui come ‘terzo incomodo’

Francesca Verdini ha tradito Matteo Salvini? E’ questo l’interrogativo che tutti si pongono dopo la bomba lanciata da Dagospia nei giorni scorsi. Giornali, settimanali e siti online hanno riportato tutti la stessa notizia che è sorprendentemente scoppiata come una bomba da un momento all’altro. Così, ecco che dopo giorni arrivano le dichiarazioni di Rodolfo Salemi, che sarebbe, in questo caso, il terzo incomodo nella storia tra Salvini e Verdini.

LEGGI ANCHE: Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex tentatore di Temptation Island?

Salvini Verdini, continua la querelle: parla Rodolfo Salemi

Ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi, Rodolfo Salemi, dicendo chiaramente: “La conosco ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata”.

Così, ecco che impazza il gossip su di lui e su quello che potrebbe essere accaduto con la attuale fidanzata di Matteo Salvini. Rodolfo è il famoso tentatore di Temptation Island che, adesso, è praticamente sotto i riflettori per questa presunta ‘storia’ con Francesca Verdini. Si tratterebbe di un tradimento, dunque, per Matteo Salvini che oltre alla delusione per la situazione politica attuale si sarebbe ritrovato a fare i conti con un amore perduto. Per ora, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali sull’accaduto. Matteo Salvini, tanto meno Francesca Verdini hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Come stanno veramente le cose?

Per ora, tante fughe di notizie e niente più. Non molti sono convinti dalle parole di Rodolfo Salemi, e in tanti credono ci sia qualcosa che lo lega a Francesca Verdini. L’indiscrezione ha ormai fatto il giro del web ed è praticamente inarrestabile. Chissà, forse nei prossimi giorni sapremo di più su come stanno realmente le cose. Su come è andata e su come poi potrà finire questa vicenda che avrà sicuramente messo in un minimo di imbarazzo la coppia. Insomma, come si dice in questi casi: staremo a vedere…

Per tutte le ultime news sulla vicenda CLICCA QUI