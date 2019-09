Oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre: ecco le previsioni degli astri per i prossimi giorni, segno per segno!

La settimana che va dal 16 al 22 settembre sta per arrivare: cosa riserveranno gli astri per voi? Si sa che ogni segno zodiacale ha il suo carattere, con i suoi pregi ed i suoi difetti, ed in base a quello ha il suo modo di affrontare le giornate negative e quelle più fortunate! Per i prossimi giorni non ci sono notizie non troppo positive per i Leone, Ariete e Pesci: l’oroscopo della settimana che inizia il 16 settembre è pronto! Ecco cosa prevedono gli astri per voi.

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre: progetti importanti per Gemelli, Vergine al top

ARIETE – Nervosismo nell’aria: la tua settimana non sarà tra le migliori del mese. Una separazione recente ha portato un po’ di tensione: dovresti ritrovare la serenità. Mercoledì e giovedì attenzione al lavoro: potrebbe esserci qualche problema.

TORO – Sei stanco e questa stanchezza porterà qualche polemica in amore. Chi ha una relazione da molto tempo potrebbe dare una svolta: positiva o negativa, l’importante è che ci sia! Sta per arrivare una buona notizia sul posto di lavoro.

GEMELLI – La prossima settimana puoi iniziare a fare progetti importanti per la tua coppia: ovviamente, serve consultarsi con il partner. Nel lavoro arriva un periodo interessante: se hai un’attività, con le tue potenzialità potrai avere buoni risultati.

CANCRO – Dopo un periodo negativo, adesso ti serve un po’ di serenità: chiudi le situazioni che non ti vanno proprio giù. L’amore è al centro dell’attenzione nella prossima settimana. Attenzione ai risparmi.

LEONE – Arriva un periodo non proprio raggiante: sei insicuro e la vostra relazione sentimentale non ti soddisfa. Questo tuo stato d’animo potrebbe creare qualche tensione. Nel lavoro devi ancora abituarti.

VERGINE – Ottima settimana si prospetta per te sopratutto in amore. Sul lavoro troverai la serenità con i tuoi colleghi: attenzione alla forma fisica!

BILANCIA – Devi risolvere alcuni problemi sul lavoro. In famiglia potrebbe nascere qualche discussione, mentre chi ha un partner deve risolvere i problemi che sono giunti nell’ultimo periodo.

SCORPIONE – Grazie a Venere torni ad essere sereno: Mercurio ti aiuta e ti permette di fare nuove amicizie o conoscenze. Nel lavoro porta avanti la tua idea: otterrai i risultati che meriti.

SAGITTARIO – Sei disponibile ed aperto a nuove conoscenze la prossima settimana: ci saranno infatti dei cambiamenti importanti. Nel lavoro occhio: devi abituarti ad una nuova situazione.

CAPRICORNO – La tua storia d’amore potrebbe essere messa a rischio: se hai un rapporto solido non hai da temere. Attenzione al lavoro: alcuni progetti sono in ritardo. Se un’amicizia o un rapporto amoroso sembra giunto al termine, non forzatelo.

ACQUARIO – Situazioni non piacevoli per chi ha intrapreso una nuova relazione: fai attenzione a non fare passi falsi. La situazione economica non è stabile: gli astri, però, premieranno chi ha tanta voglia di fare!

PESCI – Chi si è separato può ritrovare la serenità: le cose potrebbero aggiustarsi, ritroverai la voglia di amare. Sabato e domenica avvertirai un po’ di stanchezza.

