Temptation Island Vip, a sorpresa arriva un nuovo tentatore: è un amato ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamolo insieme!

Temptation Island Vip è iniziato solo da qualche giorno. Ma le scoppiettanti avventure della sei coppie che si sono messe in gioco quest’anno appassionano già tutti. Le ‘trame’ in questa nuova edizione del reality sono davvero intriganti. Merito anche delle tentatrici e tentatori, scelti per mettere zizzania tra le coppie. A questo proposito, c’è una clamorosa novità. Un nuovo tentatore potrebbe approdare presto nel villaggio delle fidanzate. E non è un volto nuovo. Lo abbiamo visto sul trono di Uomini e Donne, le fan sono impazzite alla notizia che circola sul web. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Temptation Island Vip, l’ex tronista Mattia Marciano sarà un nuovo tentatore

Ebbene sì, al villaggio di Temptation Island, è in arrivo una nuova tentazione. E che tentazione! Secondo le ultime indiscrezioni del web, tra i single che hanno il compito di stuzzicare le fidanzate del villaggio, sta per arrivare anche lui, Mattia Marciano. Prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne, il dentista napoletano ha da sempre suscitato molto interesse sul pubblico femminile. Che, alla notizia del suo approdo sull’isola delle tentazione, è davvero impazzito. A chi saranno rivolte le attenzioni del bel Mattia? Staremo a vedere. Intanto, diamo un’occhiata al suo profilo Instagram:

Eh beh, la nostra idea è che le fidanzata saranno molto contente della new entry. E voi, siete felici di rivedere Mattia Marciano in tv?