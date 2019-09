Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, poche settimane fa, è scoppiata una lite: ecco svelato il motivo e cos’è accaduto alla coppia.

È crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Poche settimane fa, vi avevamo parlato di una violenta lite di cui la coppia era stata protagonista. Erano stati beccati così: lui si che si avvicinava e lei, invece, che si allontanava. Insomma, una classica lite tra marito e moglie. Eppure, appena pubblicate le foto. sono iniziate a girare voci su una presunta crisi familiare. Bene. A distanza di qualche settimana da tale notizia, come sono adesso le cose? A rispondere a tale domanda è la bella conduttrice svizzera. Che, in una recente intervista per il settimanale Oggi, smentisce categoricamente le voci della crisi con il marito. Ma svela, inoltre, perché in quel famoso giorno ha litigato con Tomaso. Ecco quanto dichiara.

Michelle Hunziker e Tomaso, scoppia la lite in strada: svelato il motivo

Sono passate, come dicevamo, poche settimane da quella ‘famosa’ lite che ha visto come protagonisti Michelle Hunziker e Tomaso Trusardi, eppure soltanto adesso si conoscono le reali motivazioni. A raccontare tutta la verità ci pensa la bella svizzera. Che, come dicevamo precedentemente, in una recente intervista per il settimanale Oggi ha racconto per filo e per segno cos’è realmente accaduto tra i due giovani innamorati. Stando a quanto scritto sul giornale, il motivo sarebbe strettamente legata alla gelosia. Michelle, infatti, si dice di essere molto gelosa di suo marito. E, nonostante lui non gliene dia motivo perché uomo rispettoso e seria, i giorni antecedenti al litigio, la bella svizzera si è realmente infuriata. Erano ad una festa, racconta Michelle, e una ragazza, visibilmente in stato di ebbrezza, si era avvicinata un po’ troppo a suo marito. Arrivando, addirittura a toccargli il ginocchi. Ecco. Sarebbe proprio questo gesto che avrebbe scatenato il litigio tra la coppia. Ovviamente, però, dopo una ‘sfuriata’, è tutto rientrato. Anzi, dichiara la svizzera che, a vedere le immagini del litigio, entrambi si sono molto divertiti. Insomma, ‘allarme’ rientrato.

