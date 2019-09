Claudia Lai racconta il suo tumore con un post: la moglie di Nainggolan fa commuovere tutti con le sue parole.

Claudia Lai è la moglie del giocatore del Cagliari, ex Roma e Inter, Radja Nainggolan: lo scorso luglio ha spiazzato tutti con la notizia di avere un tumore al seno. Migliaia di messaggi di incoraggiamento e di affetto per la donna che, tramite i social, ha dimostrato di voler combattere con tutte le sue forze questo terribile male. Meno di un mese fa ha mostrato ai suoi fan la decisione di voler tagliare i capelli dato che iniziavano a cadere: “Fa male, ma noi donne siamo più forti di tutto”, le sue parole. Ieri ha postato una nuova foto su Instagram: cosa ha scritto è davvero commovente.

Claudia Lai racconta il tumore: le parole commoventi della moglie di Nainggolan

Ieri sera è arrivato un nuovo messaggio di forza da parte di Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan. La donna ha pubblicato uno scatto di sé con i capelli rasati con una didascalia davvero commovente. “Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”.

L’immagine infonde tanta speranza ed infatti i messaggi per la giovane combattente sono tantissimi: “Sei la più bella e la più forte” è il commento di Wanda Nara, la famosa moglie agente di Icardi. “Sarà una rinascita, forza”, “Sei una guerriera”, “Guarda negli occhi le tue bimbe e troverai rifugio dalle tante paure. Nutriti del loro puro amore e combatti con la grinta che hai sempre avuto! Te l’ho sempre detto super Clà”: sono questi altri dei meravigliosi messaggi scritti da fan ed amici.