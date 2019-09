Massimo Giletti è tornato a parlare della storia d’amore vissuta anni fa con Antonella Clerici, la rivelazione scottante: “L’ho lasciata perché voleva un figlio da me”.

Lui è MAssimo Giletti, conduttore amatissimo di Non è l’Arena su La 7 e perenne scapolo amante delle donne; lei è Antonella Clerici, altrettanto apprezzata conduttrice, nonché mamma della piccola Maelle e impegnata con Vittorio Garrone. I due presentatori, oltre a essere colleghi, sono anche grande amici e hanno un rapporto molto speciale. Non tutti sanno, infatti, che negli anni ’90 tra di loro c’è stata una travolgente storia d’amore, durata circa un anno. Oggi è acqua passata, Antonella e Massimo sono solo amici, ma lui in un’intervista ha finalmente rivelato qualche dettaglio in più sulla loro rottura, anche se sono passati ormai diversi anni: ecco le sue parole.

Massimo Giletti e Antonella Clerici hanno vissuto un’intensa e appassionata storia d’amore negli anni ’90, periodo in cui la conduttrice era all’apice della sua carriera. A distanza di parecchio tempo dalla loro improvvisa rottura dopo circa un anno di relazione, Giletti ha rotto il silenzio e ha finalmente raccontato cosa è successo all’epoca con la Clerici. In una recente intervista, il conduttore di Non è l’Arena ha rivelato che la storia ccon Antonella è stata una delle più importanti della sua vita, perché lo ha travolto totalmente, tanto che di quel periodo lui ha solo bei ricordi.

Giletti ha però raccontato che la Clerici in quel periodo cominciava già ad avere il desiderio di una famiglia e magari di un figlio, cosa che lui, pur amandola, non si sentiva pronto a regalarle. Da qui la scelta di allontanarsi da lei, nonostante il sentimento che provava, proprio per non renderla infelice. Una decisione che Antonella ha rispettato e nel tempo anche apprezzato, tanto che i due oggi sono legati da una profonda amicizia.

