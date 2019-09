“Non mi era mai successo prima”, Antonello Venditti furioso: è accaduto durante il concerto a Parma. Ecco cosa ha raccontato.

È davvero singolare quello che è accaduto ad Antonello Venditti durante il concerto di ieri sera a Parma. Il cantautore romano si è lasciato andare a un lungo sfogo sul suo profilo Facebook, per scusarsi coi fan presenti al concerto per quanto accaduto. Una chiusura anticipata dell’evento, o meglio, un’improvvisa interruzione del concerto. Il motivo? Lo ha rivelato proprio Venditti nel video postato sui social. Scopriamo cosa è accaduto.

“Non mi era mai successo di dover smettere di cantare perché il concerto era troppo lungo.” Ebbene sì, l’esibizione di ieri sera a Parma di Antonello Venditti è stata bruscamente interrotta perché durata troppo: la corrente è stata staccata improvvisamente. “Ha vinto l’assessore, è stato imbarazzante. Ci hanno tagliato la luce.” Un episodio davvero incredibile, quello avvenuto ieri sera al concerto del cantautore romano, che attraverso Facebook si scusa coi presenti: “Vi chiedo scusa, è pazzesco quanto è accaduto”. Ma, nonostante il piccolo ‘incidente’, Venditti sembra molto soddisfatto della serata: “Ci siamo divertiti tantissimo, audio perfetto, sarebbe stato uno dei concerti più belli!” E , in sottofondo nel video postato su Fb, si sente una voce esclamare: “Lo è stato lo stesso”. “La gente si è divertita, noi ci siamo divertiti da matti..nonostante tutto!”. E alla fine, dà l’appuntamento agli amici di Parma per le altre date dei concerti, in modo da poterlo sentire tutto!