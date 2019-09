Barbara D’Urso, si ferma tutto a Pomeriggio Cinque: la dedica per Nadia Toffa a un mese dalla sua scomparsa, ecco le parole della conduttrice

Pomeriggio Cinque, tutto si ferma: c’è un momento dedicato al ricordo di Nadia Toffa, la iena scomparsa proprio un mese. Sembra ieri, eppure è già passato un mese. I funerali, tutti quei post, l’Italia intera sconvolta. Sconvolti i colleghe de Le Iene, tutti presenti in Chiesa. In lacrime la mamma e tutta la sua famiglia. Adesso, Barbara D’Urso ha voluto dedicarle qualche minuto del suo programma con un servizio in cui si ricorda quel giorno. Poi, ha voluto rilasciare anche lei della dichiarazioni.

Nadia Toffa, a un mese dalla scomparsa: Barbara D’Urso la ricorda così

“Ciao Nadia, grazie per tutte le volte che sei venuta nel mio camerino coi cappelli con un sorriso a volte più grande del mio. Per tutte le volte che mi hai scritto delle poesie. Sei veramente una grande donna”. Questo il pensiero commosso di Barbara D’Urso per Nadia Toffa a un mese dalla sua scomparsa.

In studio si rispetta un silenzio religioso, tutti sono zitti. Massimo rispetto per una donna che ha combattuto la sua difficile battaglia fino alla fine con quei sorrisi che spesso facevano invidia a chi invece di problemi simili non ne aveva e viveva la sua vita in totale spensieratezza. Barbara ha voluto ricordarla per la grande donna che è stata, per quei retroscena che ha già svelato diverso tempo fa, proprio nel giorno in cui ci lasciò. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha parlato delle sue poesie. Di tutte quelle frasi che si scambiavano sullo smartphone. Quelle volte in cui è entrata nei suoi camerini per salutarla, quando portava il cappello perché i capelli cadevano a causa della chemioterapia. Insomma, un momento da dedicare a Nadia Toffa in questa trasmissione era doveroso.