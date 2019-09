Barbara D’Urso, la rivelazione shock sull’incidente: “Ho rischiato di morire”, ecco cosa ha raccontato.

Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. Dopo la partenza di Pomeriggio 5, Carmelita è pronta per il ritorno in tv di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, entrambi in onda di domenica. Ma, tra un impegno e la’altro, la conduttrice ha trovato il tempo per un’intervista al Corriere della Sera dove si è lasciata andare ad alcune rivelazioni. Tra i vari argomenti, Barbara ha parlato del suo incidente, avvenuto qualche giorno prima di tornare in tv. La conduttrice se ‘è vista davvero brutta: “Ho rischiato di morire”. Scopriamo cosa è successo.

Una rivelazione shock, quella di Barbara D’Urso, che ha parlato dell’inicidente subito qualche giorno prima del ritorno in tv con Pomeriggio 5. Un incidente di cui aveva già parlato in un video su Instagram. Ma, stavolta, Barbara ha rivelato dei particolari davvero inquietanti. Ecco cosa ha detto: “Ho rischiato di morire ma sono viva e felicissima”. Ebbene sì, l’incidente che ha colpito la conduttrice poteva finire davvero male. Una lastra di cristallo le è caduta addosso, colpendola tra orecchio e mandibola. Barbara ha dovuto indossare un collare, ma, nonostante il duro colpo, si mostra più carica che mai. E agli haters che hanno insinuato che l’incidente fosse finto, risponde: “C’è un tasso di infelicità altissimo, per qualcuno ho portato il collarino perché ho fatto un lifting al collo. Gli odiatori non risparmiano nessuno”. Come sempre Barbara ignora le critiche e si concentra sul pubblico che la ama. E ripensando all’incidente dichiara: “Vedo il lato positivo, sono stata fortunata!”. Come suggerisce il promo di Live, Barbara è davvero una Wonder Woman!