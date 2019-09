Belen Rodriguez, incidente ‘hot’ allo specchio: la gonna è troppo corta, quando cammina…Ecco il post che ha infiammato Instagram.

Basta poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi fan. Soprattutto su Instagram, dove la sexy argentina può contare su una schiera di milioni di followers. Ai quali, poco fa, ha fatto alcune sorprese molto gradite. La bellissima moglie di Stefano De Martino ha mostrato ai fan l’outfit scelto per un evento al quale parteciperà questa sera, in compagnia della sorella Cecilia. Inutile dire che Belen è incantevole nel suo abito nero. Che, però, è davvero troppo corto. La showgirl cammina davanti allo specchio…l‘incidente ‘hot‘ è dietro l’angolo. Guardate un po’.

Belen Rodriguez, incidente ‘hot’ allo specchio: abito troppo corto, tutti guardano lì

Indovinate? Anche stasera, Belen Rodriguez, è più bella che mai. La sexy argentina ha pubblicato alcune Instagram stories in cui mostra ai fan il vestito che indossa questa sera. Un abito nero, corto, molto particolare. Ma anche molto corto! Mentre sfila davanti allo specchio, Instagram si fa bollente. Ecco una foto tratta dal video postato poco fa da Belencita:

Un abito incantevole quello di Belen, che mette in mostra le sue notevoli gambe. Forse un po’ troppo! Da un lato, infatti, la gonna della Rodriguez è più corta: l’incidente hot è dietro l’angolo. Il tutto reso ancora più accattivante dall’innata sensualità di Belen nel camminare. Insomma, l’estate è ormai alle porte, ma anche questa sera ci ha pensato l’argentina ad alzare la temperatura su Instagram.

