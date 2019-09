A poche ore dalla terza puntata di Bake Off, la conduttrice Benedetta Parodi ha dato uno splendido annuncio su Instagram: ecco cosa è successo.

Proprio in questi istanti sta andando in onda su Real Time la terza puntata di Bake Off Italia. Alla conduzione c’è sempre lei: Benedetta Parodi. Che, per le settima edizione consecutiva, è accompagnata da tre giudici davvero speciali. Parliamo di Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Ebbene. A poche ore dalla messa in onda del terzo appuntamento, la presentatrice ha dato uno splendido annuncio su Instagram. Proprio questa mattina, tramite il suo account social ufficiale, la bella moglie di Fabio Caressa, completamente pazza di gioia, ha annunciato una novità davvero pazzesca. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Benedetta Parodi, l’annuncio incredibile a poche ore da Bake Off

Si è fatta apprezzare sin dal primo momento, Benedetta Parodi. Dapprima conduttrice di una rubrica di cucina su Italia Uno ‘Cotto e Mangiato’. E poi di tantissimi altri programmi, la sorella di Cristina Parodi vanta un successo davvero indiscusso. Tuttavia, poche ore fa, la bella Benedetta, sul suo profilo Instagram, ha dato uno splendido annuncio. Prima della messa in onda delle terza puntata di Bake Off Italia, la sua presentatrice si mostra sul suo account social ai suoi followers per, come dicevamo precedentemente, annunciare una clamorosa novità in ambito lavorativo. Di che cosa parliamo? Semplice: dell’uscita del suo nuovo libro. Non conosciamo la data precisa della messa in vendita di questo nuovo ricettario che, dato il titolo, sarà di ottimo spunto per delle cene davvero veloci, semplici e, soprattutto, succulenti. Insomma, un successo davvero assicurato. Anche perché, parliamoci chiaro, sarà sicuramente capitato a tutti di arrivare a casa e di non aver alcuna idea per la cena. Non è così?

Per ulteriori news su Benedetta Parodi –> clicca qui