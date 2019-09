Il conduttore Carlo Conti, a pochi giorni dal debutto di Tale e Quale Show, ha fatto una clamorosa confessione: ecco cosa ha dichiarato.

Ci siamo: finalmente l’attesa è finita. Tra pochi istanti, la nuova e sorprendente edizione di Tale e Quale Show verrà trasmessa su Rai Uno. Nuovo anno ed, ovviamente, nuovi concorrenti. Eppure, una sola cosa non è affatto cambiata. Per il piacere di tutti i sostenitori del programma, a prendere le redini dello show è ancora una volta lui. Parliamo, infatti, di Carlo Conti. Ebbene si. Per la settima edizione del noto talent Rai, il conduttore toscano sarà, a tutti gli effetti, il padrone di casa. Proprio per questo motivo, a pochi giorni dall’inizio del talent, il conduttore fiorentino si è raccontato senza peli sulla lingua in un’intervista per il settimanale ‘Chi’. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una incredibile e clamorosa confessione. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Carlo Conti e la confessione a pochi giorni da Tale e Quale Show

Ancora prima di cimentarsi in questa nuova edizione di Tale e Quale Show, pochi giorni fa Carlo Conti si è lasciato andare ad una lunga intervista per il settimanale ‘Chi’. Durante la quale, il conduttore fiorentino si è praticamente lasciato andare senza troppi peli sulla lingua. Ha parlato davvero di tutto al giornale diretto da Alfonso Signorini. Non tralasciando alcun dettaglio della sua vita. E della sua nuova esperienza televisiva. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, il conduttore si è lasciato andare ad una clamorosa confessione sul suo passato. Da come si evince dalle sue parole, infatti, il buon Carlo ammette di aver avuto un passato da ‘Don Giovanni’. Una sorta di rubacuori, insomma. Ma che, attualmente, grazie a sua moglie Francesca Vaccaro e suo figlio Matteo di cinque anni, ha completamente smesso. È proprio con loro, infatti, che il toscano ha ritrovato la felicità.

