Amici Celebrities, è ufficiale: ecco quando comincia il nuovo talent di Canale 5.

Manca davvero pochissimo alla prima stagione di Amici VIP, o Celebrities. Dodici concorrenti famosi divisi in squadre e capitanati da due coach, si sfideranno a suon di canto e ballo proprio come nella versione del talent classico. I due capo squadra sono due famosissimi allievi, ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: si tratta di Alberto Urso e Giordana Angi. I concorrenti sono già stati divisi tra le due squadre: resta da scoprire la data e l’ora dell’inizio del programma! Finalmente è arrivato l’annuncio: i fan non vedo l’ora di vedere la prima edizione di Amici Vip!

Ora è ufficiale: Amici VIP, o Celebrities, arriva in TV dal 21 settembre in prima serata su Canale 5! Lo fa sapere la pagina Witty.

Non è l’unica novità: TV, Sorrisi e canzoni ha fatto sapere anche alcuni nomi della giuria: Giuliano Peparini, coreografo e regista teatrale, volto noto nel programma Amici, Ornella Vanoni, Platinette. Sarà un programma composto unicamente da famosi! Le squadre, come già svelato, saranno capitanate da Alberto e Giordana, ex concorrenti di Amici: e tra i concorrenti vediamo super VIP come Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Joe Bastianich, Laura Torrisi e tanti altri attori o personaggi noti della televisione italiana. Noi non vediamo l’ora! E voi?