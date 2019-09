Chiara Ferragni fa per togliersi il reggiseno: “Ma Fedez non è geloso?”

Chiara Ferragni fa per togliersi il reggiseno mentre è sul letto: “Ma Fedez non è geloso?”, vediamo cosa è successo in questo post super bollente

Chiara Ferragni ha aderito alla “Bra twist challenge”, un nuovo ‘fenomeno’ social per cui la nota influencer non poteva assolutamente tirarsi indietro. Ha posato, quindi, in intimo e senza vestiti sul letto. Una foto che ha scatenato una vera e propria cascata di ‘mi piace’ su Instagram e tanti, tantissimi complimenti. Forse, Chiara si aspettava un classico: “Sei una mamma, vergognati”, come se ci fosse qualcosa di scabroso nel posare in intimo. E invece stavolta hanno deciso di stupirla scrivendo tutt’altro.

Chiara Ferragni e il gesto col reggiseno sul letto: “Fedez non è geloso?”

La challenge è abbastanza ‘hot’ e infatti, non solo nel post, ma anche tra le storie, ci sono delle foto veramente bollenti di Chiara:

Beh, in effetti, Fedez potrebbe avere tanti motivi per essere geloso della sua Chiara. Di certo, non solo per questa foto in intimo. Tra l’altro, anche lui posta sempre delle foto in cui è senza maglia. Per cui, chi la fa, l’aspetti. Tuttavia, c’è tra i commenti chi si concentra proprio su questo particolare della gelosia:

Come vedete, qualcuno si è posto il problema per Fedez, marito di Chiara: “Non sarà geloso?”. Almeno stavolta non ci sono commenti negativi e le persone si sono concentrate sulla bellezza mostrata da Chiara in questa foto. Fisico perfetto, capelli biondi e viso angelico. E’ di sicuro una delle influencer più belle del web ed anche tra quelle più amate. Da poco è uscito il suo documentario e proprio su Instagram ha mostrato tutta la sua commozione per l’evento. Si tratta di concentrato di emozioni, sensazioni e retroscena della sua vita privata.

