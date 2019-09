Chiara Nasti ha affidato a Instagram un lungo sfogo e una confessione ai suoi fan: ‘Mi è successo all’improvviso’, poi il consiglio sulla prevenzione.

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite e apprezzate del web in Italia. La giovane napoletana dispensa consigli ai suoi fan, e ha anche un suo brand di abbigliamento, che sta avendo un enorme successo. Le sue foto diventano subito virali, in particolare quelle che mettono in mostra il suo fisico da urlo, che non è esente da critiche. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Chiara ha confessato ai fan di aver avuto un problema in questi giorni, motivo per cui non è stata molto presente sui social. L’influencer ha invitato i suoi followers a fare prevenzione per questo tipo di situazioni: ecco cosa le è successo.

Chiara Nasti, la confessione choc: ‘Mi è successo all’improvviso, fate prevenzione’

Chiara Nasti ha pubblicato delle storie in cui si è lasciata andare a un lungo sfogo e ha spiegato ai fan il motivo per cui in questi giorni è stata un po’ assente sui social. L’influencer si è ritrovata all’improvviso con uno sfogo di brufoli sulla pelle del viso. Una cosa che l’ha messa a disagio e ‘le ha dato alla testa’, come lei stessa ha ammesso. Lo sfogo che le è uscito improvvisamente sul viso non la faceva sentire bene ed è per questo che Chiara ha evitato di mostrarsi sui social. Pur rendendosi conto che non si tratta di un problema grave, la ragazza ha ammesso che per lei è stata una brutta esperienza e ha dispensato dei consigli ai fan per evitare di incorrere in questo tipo di difficoltà.

Chiara Nasti ha consigliato ai suoi tantissimi followers di stare molto attenti quando si tratta di pelle. ‘Prevenire è meglio che curare’, ha ripetuto più volte la napoletana, consigliando ai fan di utilizzare solo prodotti consigliati dagli esperti in materia, senza lasciarsi convincere dalle sponsorizzazioni, ma affidandosi alle mani degli addetti ai lavori, perché ‘con la pelle non si scherza e si rischia di non tornare più indietro’.

